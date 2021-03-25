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Your List Of Weekend Community Events

Urban League Food Drive

Source: Timara Wright / Maramac Studios

Here are some community events that you can participate in this weekend.  If you have an event that’s free and open to the public please let us know by submitting the information on this website in our “community calendar” or email the announcement to mwade@radio-one.com.

Thank You,

The Light 103.9

UPCOMING EVENTS:

  • (SAT. MARCH 27TH) MOUNT CALVARY UNTIED CHURCH OF CHRIST. 1715 ATHENS AVE. IN DURHAM WHERE REV. REYMOND S. WATKINS IS PASTOR – ARE CELEBRATE THE BEGINNING OF HOLY WEEK BY HAVING A COMMUNITY OUTREACH  STARTING AT 1PM.  100 VEHICLES WITH RECEIVE A GIFT BAG AND $20.00 GIFT CARD THAT’S GOOD FOR GROCERIES OR FUEL. FOR MORE INFORMATION CALL:  919-688-5066 (for safety…. please remain in your car and wear a mask)
  • JOIN PEACE MISSIONARY BAPT. CHURCH FOR A LIVE Q&A INTERACTIVE WEBINAR ON EXPLORING THE COVID-19 VACCINE AND HONORING DR. KIZZEMKIA S. CORBETT – BLACK FEMALE SCIENTIST AT THE FOREFRONT OF THE COVID VACCINE – ALONG WITH OTHER DR’S WILL ANSWER YOUR QUESTIONS THIS SATURDAY MARCH 27TH AT 11AM – REGISTER AT PEACEMISSIONARYBAPTIST.NEWS/WEBINAR
  • SATURDAY MARCH 27TH – DRIVE THRU FAMILY RESOURCE EVENT… AT ZEBULON UNITED METHODIST CHURCH – FROM 12NOON – 2PM.- 121 w. GANNON AVE. IN ZEBULON – FOOD DISTRIBUTION, FREE COVID-19 TESTING AND SENIOR AND STUDENT RESCOURCES.
community events , Community food distributions , Covid-19 testing , local happening

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