Weekend’s Community Events & Giveaways

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Thank you for sharing your community events that are free and open to the public in efforts to assist those in need in our neighborhoods. Here are a list of upcoming events that was shared this week. To post your own event go to our community calendar or email Melissa Wade at mwade@radio-one.com.
- SAT AUG 28TH – 12NOON – 4PM… MOUNT PLEASANT BAPTIST CHURCH PRESENTS YOUTH OF ALL AGES “PRAISE IN THE PARK – EXPERIENCE THE MOVEMENT” AT SOUTH GATE PARK (OUTDOOR EVENT) – 1801 PROCTOR ST. IN RALEIGH, NC… THERE WILL BE SCHOOL SUPPLIES GIVEN AWAY, LOCAL PERFORMERS, GAMES, FOOD TRUCKS, AND MORE. LAWN CHAIRS AND TENTS WELCOMED Minister Michael Barrow, Sr.
+1 (919) 539-8359 youthmpbc@outlook.com
- SAT AUG 28TH – 9AM – 12NOON STOP BY AND GET YOUR SHOT AT CARY FIRST CHRISTIAN CHURCH – 1109 EVANS RD. CARY – COVID VACCINES AVAILABLE FOR ANYONE 12 AND OVER … YOU MUST REGISTER FIRST – CALL 919-467-1053 FOR MORE INFO.
- SAT AUG 28TH 9AM – 3PM. LINK UP TO STOP COVID VACCINATION EVENT AT EMERY GYMNASIUM – ST. AUGUSTINE UNIVERSITY – 1315 OAKWOOD AVE. RALEIGH, NC. JOIN US AND BRING THE FAMILY AND FRIENDS TO GET VACCINATED. FIRST 25 VACCINATED WILL RECEIVE A $20 GIFT CARD. REFRESHMENTS WILL BE SERVED. THIS IS LEADING UP TO THE SAU FALCON FOOTBALL SCRIMMAGE.
- SAT AUG 28TH – 9AM CONTACT LESS BACK TO SCHOOL SUPPLY & FOOD DISTRIBUTION AT SOUTH EDGECOMBE MIDDLE SCHOOL – 230 PINETOP CRISPS RD. IN PINETOPS, NC – 9AM WHILE SUPPLIES LAST. CHILD MUST BE PRESENT TO RECEIVE SCHOOL SUPPLIES. SPONSOR: ITS DOABLE INC, FOOD BANK, AND MARKETING WITH A TWIST.
Also On The Light 103.9 FM: