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Upcoming Community Events And Food Distributions

Black History Month Giphy
Urban League Food Drive

Source: Timara Wright / Maramac Studios

 

Thanks to our community organizations and churches for reaching out and helping to provide for those who are most in need during this pandemic.  Here are a list of upcoming community events and food distributions in our area:

  • SATURDAY FEB. 13TH AT 9AM…..  COMMUNITY FOOD DISTRIBUTION  – WAKE CHAPEL CHURCH NORTH – 4509 BLAND RD. IN RALEIGH.  … AND THE FOOD BANK OF CENTRAL AND EASTERN NORTH CAROLINA AND LISA GREEN – MARKETING WITH A TWIST!

ALL SITES ARE DRIVE THROUGH ONLY … TRUNKS MUST BE OPEN AND CLEAN…. ONE BOX PER FAMILY …. 2 FAMILIES PER CAR MAX SERVED

  • MONDAY FEB 15TH…. DURHAM CENTER FOR SENIOR LIFE WILL HOST A COVID-19 COMMUNITY TESTING AND RESOURCE DISTRIBUTION EVENT – 9AM – 4PM AT THE DURHAM CENTER FOR LIFE – 406 RIGSBEE ST. IN DURHAM…. DRIVE UP EVENT WHERE PEOPLE CAN GET TESTED AND RECEIVE FREE GROCERY AND FREE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPTMENT. (MRS. REIGNS)
  • TUESDAY FEB 16TH …. JOIN DUKE DOCTORS, PROFESSORS AND TRIAL PARTICIPANTS IN AN ONLINE DISCUSSION ABOUT MEDICAL MISTRUS AND MISINFORMATION ….  WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT COVID-19 RESEARCH AND VACCINES … TUES.AT 6:30PM .. GO TO WEBSITE FOR LINK TO REGISTER FOR THE ZOOM DISCUSSION.
  • WEDNESDASY FEB 17TH  ….  FEED THEM FOUNDATION – FOOD GIVEAWAY FOR MONTH OF FEBRUARY …. EVERY WEDNESDAY AT 1PM  (FEB 3RD, 10TH, 17TH AND 24TH)
  • SAT FEB. 20TH… CITY OF RALEIGH WILL DISTRIBUTE CARE PACKAGES FOR THOSE HARDEST HIT BY COVID …. AT SOUTHEAST RALEIGH HIGH SCHOOL – 10AM – 1PM  – 2600 ROCK QUARRY RD. IN RALEIGH.  PACKAGES OFFERED ON A 1ST COME, 1ST SERVE BASIS… INCLUDE FOOD, PERSONAL PROTECTION EQUIPTMENTAND RESOURCES.
  • THURSDAY FEB. 25TH —  HEART HEALTH BLOOD DRIVE – AMERICAN RED CROSS, NCCU AND DOUBLETREE SUITES  WILL HOLD A BLOOD DRIVE AT DOUBLETREE AT MERIDIAN CORPORATE PARK… – 2515 MERIDIAN PARKWAY IN DURHAM  ON THURSDAY FEBRUARY 25TH  – 10AM – 3PM   TO SCHEDULE AN APPOINTMENT GO TO REDCROSSBLOOD.ORG  (sonya scott)

 

Community food distributions , free community events

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