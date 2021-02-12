Thanks to our community organizations and churches for reaching out and helping to provide for those who are most in need during this pandemic. Here are a list of upcoming community events and food distributions in our area:
- SATURDAY FEB. 13TH AT 9AM….. COMMUNITY FOOD DISTRIBUTION – WAKE CHAPEL CHURCH NORTH – 4509 BLAND RD. IN RALEIGH. … AND THE FOOD BANK OF CENTRAL AND EASTERN NORTH CAROLINA AND LISA GREEN – MARKETING WITH A TWIST!
ALL SITES ARE DRIVE THROUGH ONLY … TRUNKS MUST BE OPEN AND CLEAN…. ONE BOX PER FAMILY …. 2 FAMILIES PER CAR MAX SERVED
- MONDAY FEB 15TH…. DURHAM CENTER FOR SENIOR LIFE WILL HOST A COVID-19 COMMUNITY TESTING AND RESOURCE DISTRIBUTION EVENT – 9AM – 4PM AT THE DURHAM CENTER FOR LIFE – 406 RIGSBEE ST. IN DURHAM…. DRIVE UP EVENT WHERE PEOPLE CAN GET TESTED AND RECEIVE FREE GROCERY AND FREE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPTMENT. (MRS. REIGNS)
- TUESDAY FEB 16TH …. JOIN DUKE DOCTORS, PROFESSORS AND TRIAL PARTICIPANTS IN AN ONLINE DISCUSSION ABOUT MEDICAL MISTRUS AND MISINFORMATION …. WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT COVID-19 RESEARCH AND VACCINES … TUES.AT 6:30PM .. GO TO WEBSITE FOR LINK TO REGISTER FOR THE ZOOM DISCUSSION.
- WEDNESDASY FEB 17TH …. FEED THEM FOUNDATION – FOOD GIVEAWAY FOR MONTH OF FEBRUARY …. EVERY WEDNESDAY AT 1PM (FEB 3RD, 10TH, 17TH AND 24TH)
- SAT FEB. 20TH… CITY OF RALEIGH WILL DISTRIBUTE CARE PACKAGES FOR THOSE HARDEST HIT BY COVID …. AT SOUTHEAST RALEIGH HIGH SCHOOL – 10AM – 1PM – 2600 ROCK QUARRY RD. IN RALEIGH. PACKAGES OFFERED ON A 1ST COME, 1ST SERVE BASIS… INCLUDE FOOD, PERSONAL PROTECTION EQUIPTMENTAND RESOURCES.
- THURSDAY FEB. 25TH — HEART HEALTH BLOOD DRIVE – AMERICAN RED CROSS, NCCU AND DOUBLETREE SUITES WILL HOLD A BLOOD DRIVE AT DOUBLETREE AT MERIDIAN CORPORATE PARK… – 2515 MERIDIAN PARKWAY IN DURHAM ON THURSDAY FEBRUARY 25TH – 10AM – 3PM TO SCHEDULE AN APPOINTMENT GO TO REDCROSSBLOOD.ORG (sonya scott)
Also On The Light 103.9 FM: