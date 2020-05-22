Upcoming Community Food Distribution Sites

Here is a list of food distribution sites provided by some of our local churches and community organizations to assist those in need in our community during this pandemic time.
- FRIDAY MAY 22ND. AT 3PM – BATTLE FAMILY FOUNDATION & FIRST CHURCH OF OUR LORD JESUS CHRIST WILL HOLD A COMMUNITY FOOD DISTRIBUTION AT 1600 EAST VIRGINIA ST. ROCKY MOUNT, NC 27804
- SATURDAY MAY 23RD AT 9AM – SOUTHEAST ROCKY MOUNT CHURCH COLLABORATION – COMMUNITY FOOD DISTRIBUTION AT 704 ARLINGTON ST. ROCKY MOUNT, NC 27801
- SATURDAY JUNE 6TH – SOUTHEAST RALEIGH TABLE – KAPPA CHARITABLE TRUST FUND, INC WILL HOST A COMMUNITY FOOD DISTRIBUTION AT 9AM AT 1950 NEW BERN AVE. RALEIGH, NC 27610
- SATURDAY JUNE 6TH – 10AM – 12NOON… JESUS CITY CHURCH AT 2609 NORTH DUKE ST. BUILDING 800 IN DURHAM, NC WILL HAVE A FRESH FREE FOOD PRODUCE GIVEAWAY… IN THE CHURCH PARKING LOT. PRODUCE GIVINE OUT ON A 1ST COME 1ST SERVE BASIS.
- THIS WILL NOT INTERRUPT THEIR WEEKLY SATURDAY FREE LUNCH BAGS THAT THEY PASS OUT AT THE URBAN MINSTRY IN DURHAM, OLD DURHAM TOWERS AND LIBERTY ST. HOUSING IN DURHAM.
- DONATIONS ARE WELCOMED AT JESUS CITY CHURCH.ORG
Also On The Light 103.9 FM: