Local
HomeLocal

Your List Of Upcoming Community Events

The Light 103.9 Featured Video
CLOSE
Urban League Food Drive

Source: Timara Wright / Maramac Studios

 

Thank you for sharing your community events that are free and open to the public in efforts to assist those in need in our neighborhoods.  Here are a list of events that was shared this week.  To post your own event go to our community calendar or email Melissa Wade at mwade@radio-one.com.

  • FRIDAY MAY 21ST – 11AM – 2PM FIRST MISSIONARY BAPTIST CHURCH OF CHINQUAPIN ARE SERVING FREE MODERNA COVID 19 VACCINES AT THE CHURCH’S FELLOWHIP HALL – 3882 OUTH 50 HWY – NEXT TO THE ELEMENTARY SCHOOL – CALL PASTOR MANLEY FOR MORE INFO. 919-915-0706

 

  • SATURDAY MAY 22ND – 9AM …. STOP HUNGER ONE COMMUNITY AT A TIME FOOD DISTRIBUTION IS BACK IN THE COMMUNITY – THIS SATURDAY IN GOLDSBORO – HOSTED BY WAYNE PREPATORY ACADEMY AT 1404- B PATETOWN RD. IN GOLDSBORO, NC  9AM UNTIL FOOD IS GONE.
    • ( DRIVE THRU ONLY … TRUNK CLEAN AND OPEN – ONE BOX PER FAMILY, 2 FAMILIES PER CAR MAX)
    • FOOD BANK OF CENTRAL AND EASTER NC, AND LISA GREEN WITH MARKETING WITH A TWIST.

 

  • SATURDAY MAY 22ND –  11AM … IN RESPONSE TO FAMILIES WHO REMAIN IMPACTED BY COVID-19,  IT IS FINISHED MINISTRIES LOCATED 17 COLLEY LN. IN CAMERON NC, WILL HOST A BOXED FOOD GIVEAWAY, FROM 11AM-1PM.
    • BOXES  WILL INCLUDE AN ASSORTMENT OF DAIRY, MEAT AND VEGETABLES. SUPPLIES ARE LIMITED AND REGISTRATION IS REQUIRED, SO GO TO  IT IS FINISHED MINISTRIES DOT ORG
  • SATURDAY JUNE 26TH…7AM … WE ARE ONE… ARE HOSTING A PROSTATE CANCER WALK, RUN, RIDE AT EDGECOMBE COMMUNITY COLLEGE – 225 TARBORO ST. IN ROCKY MOUNT, NC  FROM 7AM – 1PM FOR EMMANUEL HEALTH EDUCATION.
Community Calendar of events , free local community events

Also On The Light 103.9 FM:
Videos
Latest
Melissa Wade Pick Hit of the Week
Melissa’s “Pick Hit Of The Week” DOE “Brighter”
 2 months ago
03.12.21
Cicely Tyson, Hollywood Trailblazer For Black Actresses, Dies…
 4 months ago
01.28.21
Hank Aaron, Baseball Legend & Home Run King,…
 4 months ago
01.22.21
Former Pastor Kirbyjon Caldwell Sentenced To Six Years…
 4 months ago
01.14.21
Natalie Desselle-Reid,’ ‘Cinderella’ Actress, Passes Away
 5 months ago
12.08.20
Bobby Brown’s Son, Bobby Jr., Passes Away At…
 6 months ago
11.18.20
Kirk & Tammy Franklin Talk Love And The…
 6 months ago
11.14.20
Deitrick Haddon Says The Church Needs A ‘Come…
 6 months ago
01.31.21
Lucille Bridges, Mother Of Civil Rights Activist Ruby…
 6 months ago
11.11.20
Al Roker Reveals Prostate Cancer Diagnosis
 6 months ago
01.31.21
Close