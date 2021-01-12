CLOSE
Local
HomeLocal

List Of Upcoming Local MLK Events

Dr. King Speaks At Rally

Source: Robert Abbott Sengstacke / Getty

 

Here is a list of community events that will highlight the life and legacy of Dr. Martin Luther King Jr.

  • THE HOLLY SPRINGS MLK JR. COMMITTEE PRESENTS “THE LOVE, JOY, AND PEACE” VIRTUAL EXPERIENCE AS THEY CELEBRATE THE LIFE AND LEGACY OF REV. DR. MARTING LUTHER KING JR. SAT. JAN. 16TH 2 PM – 4 PM. WITH LIVE GUEST SPEAKERS, MUSICAL TRIBUTES, AND MORE.  GO TO HSMLK.ORG FOR MORE INFO. Insta:  HOLLYSPRINGSMLK
  • MONDAY JAN. 18TH AT 9AM –  STOP HUNGER ONE COMMUNITY AT A TIME – FOOD DISTRIBUTION MLK DAY OF SERVICE… AT SOUTHEAST RALEIGH YMCA – 1436 ROCK QUARRY RD.  RALEIGH, NC WITH THE FOOD BANK OF CENTRAL AND EASTERN NC AND MARKETING WITH A TWIST.   (Ryan ray –  910-890-1138
  • VIRTUAL PRAYER BREAKFAST – 41ST ANNUAL MLK JR INTERFAITH PRAYER BREAKFAST. WATCH LIVE ON WRAL- TV AT 8 AM OR VISIT WRAL.COM AND WATCH THE ENTIRE PROGRAM STARTING AT 7 AM
  • NOON OBSERVANCE – ON FACEBOOK PAGE OR THE TRIANGLE MLK YOUTUBE PAGE TO WATCH THE 41ST ANNUAL MLK JR NOON OBSERVANCE VIRTUALLY.
  • JOIN US AND THE TRIANGLE MLK JR. COMMITTEE FOR THE 41ST ANNUAL MLK EVENING MUSICAL VIRTUAL CELEBRATION ON MONDAY JAN. 18TH AT 5:30 PM. YOU CAN SEE THE CELEBRATION LIVE ON FACEBOOK OR ON YOUTUBE

Please let us know about your upcoming events on our community calendar and email them to mwade@radio-one.com

Martin Luther King jr. , MLK celebration

Also On The Light 103.9 FM:
Videos
Latest
Natalie Desselle-Reid,’ ‘Cinderella’ Actress, Passes Away
 1 month ago
12.08.20
Bobby Brown’s Son, Bobby Jr., Passes Away At…
 2 months ago
11.18.20
Kirk & Tammy Franklin Talk Love And The…
 2 months ago
11.14.20
Deitrick Haddon Says The Church Needs A ‘Come…
 2 months ago
11.13.20
Lucille Bridges, Mother Of Civil Rights Activist Ruby…
 2 months ago
11.11.20
Al Roker Reveals Prostate Cancer Diagnosis
 2 months ago
11.06.20
Rance Allen, ‘The Father Of Contemporary Gospel Music’…
 2 months ago
10.31.20
Stevie Wonder Announces He’s No Longer With Motown…
 3 months ago
10.16.20
Johnny Nash, “I Can See Clearly Now” Singer-Songwriter,…
 3 months ago
10.07.20
Thomas Jefferson Byrd, Character Actor From Spike Lee…
 3 months ago
10.05.20
Close