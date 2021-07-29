Local
HomeLocal

List Of The Weekend Community Events

The Light 103.9 Featured Video
CLOSE
Student posing for the camera with a backpack

Source: Jose Luis Pelaez Inc / Getty

Thank you for sharing your community events that are free and open to the public in efforts to assist those in need in our neighborhoods.  Here are a list of events that was shared this week.  To post your own event go to our community calendar or email Melissa Wade at mwade@radio-one.com.

 

  • SAT JULY 31st AT 9AM “IT’S DOABLE INC. HAVING A BACK TO SCHOOL SUPPLY AND FOOD DISTRIBUTION AT ST. AUGUSTINE UNIVERSITY – 1315 OAKWOOD AVE. IN RALEIGH.  DRIVE THROUGH EVENT AND CHILD MUST BE PRESENT TO GET SCHOOL SUPPLIES
  • SAT JULY 31ST 10AM – 4PM … COMMUNITY FUN FEST EXTRAVAGANZA WITH FOOD, VACCINATIONS AND FUN. AT WD HILL RECREATION CENTER – 1308 FAYETTEVILLE ST. IN DURHAM.  COME ENJOY FREE FOOD, FUN, AND ENTERTAINMENT WITH WALK UP VACCINATIONS AVAILABLE – NO APPOINTMENTS NECESSARY – 2ND SHOT AVAILBEL TOO… ALL VACCINES AVAILABLE:  PFIXER, J&J, AND MODERNA.  GO TO COVERNC.UNCH.UNC.EDU AND ENTER PARTNER CODE “BULLS” TO REQUEST AN APPOINTMENT.- FOR MORE INFO. CALL 919-381-8519 OR GO TO BELIEVERSUNITEDFORPROGRESS.ORG
  • SAT JULY 31ST 12 – 3PM THE RIVER CHURCH WILL PROVIDE COVID VACCINATIONS FOR AGES 12+ AND GIVE AWAY 500 BOOK BAGS FILLED WITH SUPPLIES, HEALTH SCREENINGS, MUSIC – DJ, FOOD TRUCKS AND MORE…  4900 PROSPECTUS DR. IN DURHAM.  JUST SHOW UP.
  • SAT JULY 31ST AT 1PM. ZUMBA FEST 2021….MUSIC AND DANCE FESTIVAL SUPPORTING,BLACK OWN BUSINESS: HAIR, BARBER, CLOTHING &; DESIGN MAKEUP AND JEWELRY. ZUMBA AND HIP HOP,POP – DORTHEA DIX(WILLIAMS PARK  -1800 UMSTEAD DRIVE IN RALEIGH
Community Calendar of events , free local community events

Also On The Light 103.9 FM:
Videos
Latest
Rev. William Barber of NC NAACP
President Biden Pledges Support For Rev. Barber’s Campaign
 1 month ago
06.22.21
Melissa Wade Pick Hit of the Week
Melissa’s “Pick Hit Of The Week” DOE “Brighter”
 5 months ago
03.12.21
Cicely Tyson, Hollywood Trailblazer For Black Actresses, Dies…
 6 months ago
01.28.21
Hank Aaron, Baseball Legend & Home Run King,…
 6 months ago
01.22.21
Former Pastor Kirbyjon Caldwell Sentenced To Six Years…
 7 months ago
01.14.21
Natalie Desselle-Reid,’ ‘Cinderella’ Actress, Passes Away
 8 months ago
12.08.20
Bobby Brown’s Son, Bobby Jr., Passes Away At…
 8 months ago
11.18.20
Kirk & Tammy Franklin Talk Love And The…
 9 months ago
11.14.20
Deitrick Haddon Says The Church Needs A ‘Come…
 9 months ago
01.31.21
Lucille Bridges, Mother Of Civil Rights Activist Ruby…
 9 months ago
11.11.20
Close